Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Движение на Арбатско-Покровской линии возобновлено после сбоя.



«Движение на Арбатско-Покровской линии возобновлено», - говорится в telegram-канале метро.



Поезда от «Партизанской» до «Киевской» не ходили из-за инцидента с пассажиром.