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Происшествия     10.02.2020 15:45

Движение на Кремлевской набережной затруднено из-за ДТП

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Теги:  Кремлевская набережная  ДТП  авария  затруднения движения 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – На Кремлевской набережной произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии затруднено движение по Кремлевской набережной в сторону центра.


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Карта места

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Теги: 
Кремлевская набережная  ДТП  авария  затруднения движения 

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