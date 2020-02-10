10 февраля. Mossovetinfo.ru – На Кремлевской набережной произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.



Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии затруднено движение по Кремлевской набережной в сторону центра.