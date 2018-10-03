3 октября. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта в районе 19-го километра МКАД ограничено по внутренней стороне в связи с падением автокрана, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



При падении автокран перекрыл дорогу, для движения автомобилей осталась лишь одна полоса.



В результате происшествия никто не пострадал.