28 июня. Mossovetinfo.ru - Движение на участке Филевской линии метрополитена остановлено из-за дождя, сообщается в telegr...

28 июня. Mossovetinfo.ru - На Калужско-Рижской линии метрополитена днем в понедельник, 28 июня, произошел сбой в движени...

27 июня. Mossovetinfo.ru – Во время матча любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер футболист. Об этом сообщаетS...