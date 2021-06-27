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Происшествия     28.06.2021 13:54

Движение на участках двух линий метро остановлено из-за ливня в Москве

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Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия  сбой 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Движение на участке Филевской линии метрополитена остановлено из-за дождя, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что для обеспечения безопасности остановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

Ранее сообщалось, что сбой произошел на Калужско-Рижской линии метро. Из-за поступающей на станцию «Ясенево» воды, остановлено движение поездов от станции «теплый стан» до станции «Новоясеневская».

Обновлено в 14:11: Движение на южном участке Калужско-Рижской линии восстановлено. Станции «Теплый стан» и «Новоясеневская» открыты. Станцию «Ясенево» поезда временно проследуют без остановки.

Обновлено в 14:44: Станция «Ясенево» открыта для входа и выхода пассажиров.

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Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия  сбой 

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