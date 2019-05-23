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Происшествия     23.05.2019 11:38

Движение по внутренней стороне ТТК перекрыто из-за аварии

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Теги:  ДТП  ТТК  перекрытие движения 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

В районе съезда на улицу Нижегородская столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Водителям рекомендую объезжать данный участок через Волгоградский проспект и Среднюю Калитниковскую улицу.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  ТТК  перекрытие движения 

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