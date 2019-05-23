23 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



В районе съезда на улицу Нижегородская столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы.



Водителям рекомендую объезжать данный участок через Волгоградский проспект и Среднюю Калитниковскую улицу.