23 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
В районе съезда на улицу Нижегородская столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы.
Водителям рекомендую объезжать данный участок через Волгоградский проспект и Среднюю Калитниковскую улицу.
12:35 Город (Москва и область) В Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием
12:24 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в районе Можайский в 2020 году
11:38 Происшествия Движение по внутренней стороне ТТК перекрыто из-за аварии
10:49 Город (Москва и область) В 2019 году фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня
10:39 Общество Прошедшая среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая