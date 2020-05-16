Происшествия 16.05.2020, 14:46 Неизвестные сообщили о «минировании» станций метро и инфекционных больниц Москвы

16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на предс...