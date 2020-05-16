Другие материалы
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Происшествия
17.05.2020, 12:53
Движение поездов на Филевской линии метро остановлено из-за упавшего дерева
17 мая. Mossovetinfo.ru – Дерево упало на пути Филевской линии метро между станциями «Кунцевская» и «Пионерская», сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter. Движение поездов на лин...
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Происшествия
16.05.2020, 15:10
СК проводит допрос подозреваемых в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
16 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски и допросы с первыми подозреваемыми, в размещении фотографий нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк –...
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Происшествия
16.05.2020, 14:46
Неизвестные сообщили о «минировании» станций метро и инфекционных больниц Москвы
16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на предс...