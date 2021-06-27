Другие материалы
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Происшествия
28.06.2021, 13:54
Движение на участках двух линий метро остановлено из-за ливня в Москве
28 июня. Mossovetinfo.ru - Движение на участке Филевской линии метрополитена остановлено из-за дождя, сообщается в telegr...
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Происшествия
28.06.2021, 13:47
Движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» временно остановлено
28 июня. Mossovetinfo.ru - На Калужско-Рижской линии метрополитена днем в понедельник, 28 июня, произошел сбой в движени...
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Происшествия
27.06.2021, 13:42
В Москве во время футбола на матче ЛФЛ умер неизвестный футболист
27 июня. Mossovetinfo.ru – Во время матча любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер футболист. Об этом сообщаетS...