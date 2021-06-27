Сообщается, что в связи с проверкой инфраструктуры нет движения поездов от станции «Теплый стан» до станции «Новоясеневская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская» закрыты для пассажиров.







Кроме того, из-за дождя остановлено движение поездов на участке Филевской линии метро от станции «Багратионовская» до станции «Кунцевская».

28 июня. Mossovetinfo.ru - На Калужско-Рижской линии метрополитена днем в понедельник, 28 июня, произошел сбой в движении поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.