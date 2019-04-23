23 апреля. Mossovetinfo.ru – Движение поездов было приостановлено вечером во вторник, 23 апреля, на участке Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе метро.
Нет движения поездов от «Курской» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Обновление новости (21:54): движение восстановлено в 21:50.
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