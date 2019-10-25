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Происшествия     25.10.2019 16:59

Движние по Волгоградскому проспекту затруднено из-за аварии с грузовиком

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Теги:  Волгоградский проспект  ДТП  авария  затруднение движения 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по Волгоградскому проспекту затруднено в обе стороны из-за ДТП с грузовиком, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Машина перевернулась возле дома 103 корпус 1 в по Волгоградскому проспекту в сторону центра.

В связи с аварией движение в центр осуществляется по встречной полосе. Движение в сторону области ограничено двумя полосами. Водителям рекомендуют объезжать данный участок по Рязанскому проспекту и Северо-Восточной хорде.


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Карта места

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Теги: 
Волгоградский проспект  ДТП  авария  затруднение движения 

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