25 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по Волгоградскому проспекту затруднено в обе стороны из-за ДТП с грузовиком, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.



Машина перевернулась возле дома 103 корпус 1 в по Волгоградскому проспекту в сторону центра.



В связи с аварией движение в центр осуществляется по встречной полосе. Движение в сторону области ограничено двумя полосами. Водителям рекомендуют объезжать данный участок по Рязанскому проспекту и Северо-Восточной хорде.