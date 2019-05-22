22 мая. Mossovetinfo.ru – Двое боевиков, планировавших теракт были ликвидированы в городе Кольчугино, Владимирской области, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Террористы были блокированы силовиками в одном из частных домов. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). Жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности. Боевикам предложили сдаться, однако в ответ они открыли огонь по силовикам. Ответным огнем террористы были уничтожены.
По данным оперативного штаба НАК, боевики являлись членами одной из террористических организаций и по заданию зарубежных эмиссаров готовились провести теракт в месте массового скопления людей.
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