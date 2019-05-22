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Происшествия     22.05.2019 10:02

Двое террористов были ликвидированы во Владимирской области

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Теги:  терроризм  Владимирская область 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Двое боевиков, планировавших теракт были ликвидированы в городе Кольчугино, Владимирской области, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы были блокированы силовиками в одном из частных домов. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). Жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности. Боевикам предложили сдаться, однако в ответ они открыли огонь по силовикам. Ответным огнем террористы были уничтожены.

По данным оперативного штаба НАК, боевики являлись членами одной из террористических организаций и по заданию зарубежных эмиссаров готовились провести теракт в месте массового скопления людей.


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Теги: 
терроризм  Владимирская область 

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