9 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о «смертельном» ДТП, его везут на допрос, сообщает «Интерфакс».



Возле дома актера собралось несколько десятков журналистов, придомовая территория оцеплена.



Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле Jeep Grand Cheroky в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «лады» получил многочисленные травмы, был доставлен в больницу, где скончался утром, 9 июня. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД приведшее к тяжелым травмам», которое позднее было переквалифицировано на более тяжелое: «нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека». Артисту грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Расследование дела взяла под контроль московская прокуратура.



Утром Ефремов был отпущен из полиции под подписку о невыезде. Его адвокат сообщил, что «по ряду технических причин» Ефремова не допросили.