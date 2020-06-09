Другие материалы
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Происшествия
09.06.2020, 16:39
Ефремова увезли на допрос по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
9 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о «смертельном» ДТП, его везут на допрос, сообщает «Интерфакс». Возле дома актера собралось несколько десятков журнал...
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Происшествия
09.06.2020, 15:20
СК проверяет обстоятельства смерти подростка в подмосковном Лыткарино
9 июня. Mossovetinfo.ru – Главное следственное управление СК РФ по Московской области проверяет обстоятельства смерти 13-летнего подростка в подмосковном Лыткарино, сообщается на официальном сайте...
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Происшествия
09.06.2020, 11:47
Ефремов, который пьяным попал в «смертельное» ДТП, признал себя виновным
9 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения стал участником «смертельного» ЛТП, признал себя виновным в аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адв...