6 декабря. Mossovetinfo.ru – Кунцевский районный суд Москвы признал студента ВШЭ Егора Жукова виновным в призывах к экстремистской деятельности.
По мнению судьи, Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Также судья считает, что в своей экстремистской деятельности Жуков использовал знания, полученные в ВУЗе.
Сам Жуков свою вину не признал и заявил, что его блог носит академический характер.
Прокуратура потребовала приговорить Жукова к 4 годам лишения свободы. Приговор Жукову будет оглашен позже.
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