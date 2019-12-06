6 декабря. Mossovetinfo.ru – Кунцевский районный суд Москвы признал студента ВШЭ Егора Жукова виновным в призывах к экстремистской деятельности.



По мнению судьи, Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Также судья считает, что в своей экстремистской деятельности Жуков использовал знания, полученные в ВУЗе.



Сам Жуков свою вину не признал и заявил, что его блог носит академический характер.



Прокуратура потребовала приговорить Жукова к 4 годам лишения свободы. Приговор Жукову будет оглашен позже.