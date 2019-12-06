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Происшествия     06.12.2019 10:19

Егор Жуков признан виновным в призывах к экстремизму

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Теги:  Егор Жуков  суд  экстремизм  Жуков  ВШЭ 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Кунцевский районный суд Москвы признал студента ВШЭ Егора Жукова виновным в призывах к экстремистской деятельности.

По мнению судьи, Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Также судья считает, что в своей экстремистской деятельности Жуков использовал знания, полученные в ВУЗе.

Сам Жуков свою вину не признал и заявил, что его блог носит академический характер.

Прокуратура потребовала приговорить Жукова к 4 годам лишения свободы. Приговор Жукову будет оглашен позже.


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Теги: 
Егор Жуков  суд  экстремизм  Жуков  ВШЭ 

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