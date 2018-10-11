11 октября. Mossovetinforu – Экипаж космического корабля «Союз» потерпевшего аварию при старте к Международной космической станции, приземлился в Казахстане, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Как сообщает NASA, экипаж вышел на связь и сообщил, что чувствует себя хорошо, насколько это возможно после таких перегрузок. На поиски экипажа вылетели четыре вертолета с аэродромов Байконура, Жезказгана и Караганды.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз», который должен был доставить на МКС новый экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, потерпел аварию при старте.
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