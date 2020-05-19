19 мая. Mossovetinfo.ru – Бывшая начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции ФНС по Истре Ольга Михеева была признана виновной в мошенничестве и приговорена к 4 годам заключения условно, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.



Летом 2019 года Михеева была задержана при получении взятки в 3,2 миллиона рублей от владельца клининговой компании. Взятку Михеева получила за якобы не включение компании в планы выездных налоговых проверок.



В ходе следствия было установлено, что в 2018 году Михеева уже получила 5 миллионов рублей за аналогичную «услугу».