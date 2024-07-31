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Происшествия     10.08.2024 11:02

Экс-замглавы «Москонцерта» Шатковского арестовали по делу о взятке

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Теги:  Москонцерт  Шатковский  Любичев  Кибовский  уголовное дело  взятка 

10 августа — Mossovetinfo.ru — Савеловский суд Москвы арестовал до 25 сентября 2024 года бывшего заместителя гендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского, а также начальника хозяйственного отдела компании Владислава Любичева.

«Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шатковского Максима Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и Любичева Владислава Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).», - отмечается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Им предъявлены обвинения, подробности дела пока не обнародованы.

Москонцерт — старейшая организация культуры Москвы. Полное название — «Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы „Москонцерт“» (ГБУК города Москвы «Москонцерт»).

Задержанный 17 июля 2024 года Замоскворецким районным судом Москвы бывший советник аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры, бывший руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, в 2023-2024 годах организовывал гастроли Москонцерта в воинских частях и госпиталях. По словам Кибовского Москонцерт дал 700 концертов на СВО.

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Теги: 
Москонцерт  Шатковский  Любичев  Кибовский  уголовное дело  взятка 

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