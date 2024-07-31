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Происшествия
10.08.2024, 11:02
Экс-замглавы «Москонцерта» Шатковского арестовали по делу о взятке
10 августа — Mossovetinfo.ru — Савеловский суд Москвы арестовал до 25 сентября 2024 года бывшего заместителя гендирект...
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Происшествия
05.08.2024, 10:46
Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве
5 августа — Mossovetinfo.ru — Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве, соо...
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Происшествия
31.07.2024, 11:19
Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего антикоррупционное управление таможни
31 июля — Mossovetinfo.ru — Как стало известно «Коммерсантъ», в Москве отдали под суд бывшего главного борца с корруп...