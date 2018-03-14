Электричка столкнулась с трактором на северо-востоке Москвы

14 марта. Mossovetinfo.ru - Электричка столкнулась с трактором на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в telegram-канале «Московский транспорт».



«В связи со столкновением электропоезда Фрязево-Москва с трактором на перегоне Яуза-Маленковская затруднено движение на Ярославском направлении», - говорится в сообщении.



Поезда в направлении «на Москву» следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Информации о пострадавших нет.