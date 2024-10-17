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Происшествия     24.10.2024 14:20

ФАС выявила признаки дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей

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Теги:  картель  сговор  торги  ФАС 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении признаков выявила дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей, зафиксированных в ходе торгов на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Часть торгов прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»», — сообщает ФАС.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

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Теги: 
картель  сговор  торги  ФАС 

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