ФАС выявила признаки дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей

24 октября — Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении признаков выявила дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей, зафиксированных в ходе торгов на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей.



Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Часть торгов прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»», — сообщает ФАС.



В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.