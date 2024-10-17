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Происшествия
24.10.2024, 14:20
ФАС выявила признаки дорожного картеля на сумму 14,9 млрд рублей
24 октября — Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении признаков выявила доро...
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Происшествия
23.10.2024, 21:10
В Турции произошла террористическая атака направленная на объекты аэрокосмической компании
23 октября — Mossovetinfo.ru — В результате теракта на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ погибли 4 челов...
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Происшествия
17.10.2024, 19:11
К 7 годам колонии приговорен бывший главный нарколог России Брюн
17 октября — Mossovetinfo.ru — К 7 годам колонии общего режима со штрафом приговорен бывший главный нарколог России и...