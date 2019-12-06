6 декабря. Mossovetinfo.ru – В Тверском и Мещанском районных судах Москвы огласили приговоры еще трем участникам дела о беспорядках в Москве 27 июля 2019 года.



22-летний уроженец Пензенской области Никита Чирцов приговоре к одному году колонии общего режима. Чирцов был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия Чирцов толкнул сотрудника полиции. Позднее Чирцов скрылся из Москвы и был объявлен в розыск. В августе он был задержан в Минске и выслан в Россию. В ходе суда Чирцов принес извинения сотруднику полиции, однако вину свою не признал.



32-летний Москвич Павел Новиков, который обвинялся в том, что нанес два удара бутылкой с водой сотруднику полиции, приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей. Новиков признал свою вину и раскаялся в содеянном, поэтому процесс в его отношении проходил в особом режиме – без рассмотрения доказательств.



27-летний житель Мытищ Владимир Емельянов, который обвинялся в том, что схватил за форму бойца Росгвардии, приговорен к двум годам условно. Прокурор требовал для Емельянова 4 лет лишения свободы. Свою вину Емельянов не признал и заявил, что противоправных действий не совершал.