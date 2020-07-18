18 июля. Mossovetinfo.ru – Фигуристка Екатерина Александровская скончалась в Москве в возрасте 20 лет. Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, она покончила с собой, оставив предсмертную записку.



Александровская - австралийская, ранее российская фигуристка, выступавшая в парном катании с Харли Уиндзором. Вместе они в 2017 году выиграли чемпионат мира среди юниоров и юниорский финал Гран-при (2017).