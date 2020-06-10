10 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, задержаны пять человек, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Все задержанные – российские граждане. Они планировали взорвать самодельное взрывное устройство на одном из рынков Симферополя. Кроме того, в интернете задержанные «пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма». По данным ФСБ, все задержанные связаны с радикальными украинскими формированиями, воюющими на Донбассе.
Сообщается, что у задержанных изъяты оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, а также средства связи, которые содержат информацию о готовящихся преступлениях, а также о связях с украинскими радикалами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «содействие террористической деятельности» и «подготовка к осуществлению террористического акта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По данным статьям задержанным грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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