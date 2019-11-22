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Происшествия     22.11.2019 13:18

ФСБ пресекла деятельность группировки исламистов в трех регионах России

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Теги:  ФСБ  террористы  исламисты  задержание 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – ФСБ России совместно с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии пресекли деятельность членов, запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается на официальном сайте ФСБ.

Пресечена деятельность 2 главарей и 7 участников запрещенной организации, которые действовали на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.

Установлено, что террористы осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на разрушение государственной власти и создание так называемого «всемирного халифата», вели работу по разрушению институтов светского общества и подготовку насильственного свержения действующей власти. Кроме того, задержанные исламисты занимались вопросами финансового обеспечения своей противоправной деятельности, распространением террористической идеологии, формирования закрытых структур организации, и вербовкой новых членов.

При обысках по местам жительства исламистов, было обнаружено и изъято большое количество пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», носители информации и средства связи, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им предъявлены обвинения. Расследование продолжается.


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Теги: 
ФСБ  террористы  исламисты  задержание 

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