22 ноября. Mossovetinfo.ru – ФСБ России совместно с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии пресекли деятельность членов, запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается на официальном сайте ФСБ.



Пресечена деятельность 2 главарей и 7 участников запрещенной организации, которые действовали на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.



Установлено, что террористы осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на разрушение государственной власти и создание так называемого «всемирного халифата», вели работу по разрушению институтов светского общества и подготовку насильственного свержения действующей власти. Кроме того, задержанные исламисты занимались вопросами финансового обеспечения своей противоправной деятельности, распространением террористической идеологии, формирования закрытых структур организации, и вербовкой новых членов.



При обысках по местам жительства исламистов, было обнаружено и изъято большое количество пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», носители информации и средства связи, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им предъявлены обвинения. Расследование продолжается.