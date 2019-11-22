22 ноября. Mossovetinfo.ru – ФСБ России совместно с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии пресекли деятельность членов, запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается на официальном сайте ФСБ.
Пресечена деятельность 2 главарей и 7 участников запрещенной организации, которые действовали на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
Установлено, что террористы осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на разрушение государственной власти и создание так называемого «всемирного халифата», вели работу по разрушению институтов светского общества и подготовку насильственного свержения действующей власти. Кроме того, задержанные исламисты занимались вопросами финансового обеспечения своей противоправной деятельности, распространением террористической идеологии, формирования закрытых структур организации, и вербовкой новых членов.
При обысках по местам жительства исламистов, было обнаружено и изъято большое количество пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», носители информации и средства связи, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им предъявлены обвинения. Расследование продолжается.
14:30 Общество Какой будет погода в Москве в выходные, 23и 24 ноября
14:04 В России В России разработают минимальный стандарт благоустройства городов
13:18 Происшествия ФСБ пресекла деятельность группировки исламистов в трех регионах России
12:40 Город (Москва и область) Новая набережная появится на юге Москвы
12:17 Происшествия Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по обвинению в мошенничестве
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий