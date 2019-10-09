9 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организации, которая под видом благотворительности занималась финансированием террористов из запрещенных в России террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», сообщается на официальном сайте СК РФ.
Организация осуществляла свою деятельность на территории девяти российских регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области.
В организацию входило более 100 человек, среди которых были участники нападения на Нальчик в 2005 году, организованного террористом Шамилем Басаевым. Все они являлись сторонниками идеи установления Всемирного халифата.
По данным силовиков, организация действовала с 2015 года. За это время члены организации собрали через интернет более шести миллионов рублей, которые были переправлены за рубеж для финансирования терактов в Сирии.
За создание преступной организации были арестованы 25-летний мужчина и 30-летняя женщина. Проведено более 90 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты экстремистская литература, мобильные телефоны с инструкциями от террористов, 60 банковских карт и отчеты о перечислении денег.
Расследование дела продолжается, устанавливаются все участники преступной деятельности, они будут привлечены к уголовной ответственности.
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