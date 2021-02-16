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Происшествия     16.02.2021 10:35

ФСБ пресекла многолетнее финансирование ИГ под видом благотворительности

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Теги:  ФСБ  терроризм  финансирование терроризма 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму и Татарстане деятельность ячейки, занимавшейся финансированием террористов под видом благотворительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что с 2015 по 2019 годы члены ячейки под видом благотворительности собирали через интернет деньги, которые затем переводили на нужды боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

У задержанных членов ячейки изъяты средства связи, компьютерная техника и носители информации. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

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Теги: 
ФСБ  терроризм  финансирование терроризма 

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