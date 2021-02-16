Другие материалы
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Происшествия
16.02.2021, 12:04
Сбой произошел днем 16 февраля на салатовой ветке метро
16 февраля. Mossovetinfo.ru – На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро днем, 16 февраля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter. ...
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Происшествия
16.02.2021, 11:40
Сбой в движении поездов произошел утром 16 февраля на Горьковском направлении МЖД
16 февраля. Mossovetinfo.ru – На Горьковском направлении МЖД утром во вторник, 16 февраля, произошел сбой в движении пригородных поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД. Сбой произ...
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Происшествия
16.02.2021, 10:35
ФСБ пресекла многолетнее финансирование ИГ под видом благотворительности
16 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму и Татарстане деятельность ячейки, занимавшейся финансированием террористов под видом благотворительности, сообщает РИА Новости со ссы...