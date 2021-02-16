Происшествия 16.02.2021, 10:35 ФСБ пресекла многолетнее финансирование ИГ под видом благотворительности

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму и Татарстане деятельность ячейки, занимавшейся финансированием террористов под видом благотворительности, сообщает РИА Новости со ссы...