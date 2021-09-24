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Происшествия     24.09.2021 11:34

ФСБ сообщила о ликвидации крупного канала сбыта наркотиков

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Теги:  ФСБ  наркотики  задержание 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности России (ФСБ) ликвидировала один из крупнейших каналов сбыта наркотиков через даркнет (теневой интернет), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что участники преступного сообщества были задержаны на территории Московской, Ростовской и Астраханской областей, а также Краснодарского края. Всего было задержано 5 человек, в том числе организатор и координатор производства и сбыта наркотиков, который осуществлял руководство преступной деятельностью из Турции.

Также в Московской области была обнаружена подпольная лаборатория, которая производила до 500 килограммов наркотиков в месяц.

Было изъято более 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1,5 тонны прекурсоров и 22 тонны химических реактивов.

Все задержанные были заключены под стражу.

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Теги: 
ФСБ  наркотики  задержание 

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