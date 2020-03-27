27 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в городе Краснодар, сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
Задержан гражданин России 1993 года рождения, причастный к подготовке теракта. В его машине обнаружено самодельное взрывное устройство, а в изъятых у него средствах связи – переписка членами организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), находящимися за рубежом. Сообщается, что переписка изобличает преступные намерения задержанного.
Ведется следствие, проводятся экспертизы изъятых предметов и документов.
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