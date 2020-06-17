17 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности совместно с сотрудниками МВД задержали двух участников бандформирований Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщается на официальном сайте ФСБ.
Сообщается, что в ходе совместной работы с СК РФ были собраны неопровержимые доказательства причастности уроженцев Ставропольского край Суртланбека Аджиньязова (1972 года рождения) и Русланбека Арсланова (1969 года рождения) к нападению бандформирований на Дагестан. Они были задержаны и доставлены в орган предварительного следствия.
Сообщается, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и избрана мера пресечения.
Нападение бандформирований Басаева и Хаттаба на Дагестан произошло в августе-сентябре 1999 года. В результате нападения погибли более 280 и получили ранения более 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Экономике республики был нанесен значительный ущерб.
Следственные органы и правоохранители продолжают работу по выявлению всех причастных к этому нападению.
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