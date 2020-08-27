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Происшествия     27.08.2020 11:16

ФСБ задержала офицера РВСН по подозрению в шпионаже

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Теги:  ФСБ 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения по подозрению в шпионаже, сообщается на официальном сайте ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения составляющие государственную тайну.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
ФСБ 

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