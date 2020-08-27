27 августа. Mossovetinfo.ru - Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения по подозрению в шпионаже, сообщается на официальном сайте ФСБ.



По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения составляющие государственную тайну.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.