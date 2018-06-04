4 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали 11 членов религиозной организации, которые осуществляли вербовку в террористические организации Сирии и Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.



Установлено, что двое задержанных прибывшие на территорию России из Киргизии, наладили канал переправки радикально настроенных лиц в Сирию и Афганистан для вступления в террористические группировки.



Кроме того, установлено, что задержанные осуществляли пропаганду терроризма. При обысках у них была изъята запрещенная литература. Двое задержанных подозреваются в причастности к организации террористических актов.