4 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали 11 членов религиозной организации, которые осуществляли вербовку в террористические организации Сирии и Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Установлено, что двое задержанных прибывшие на территорию России из Киргизии, наладили канал переправки радикально настроенных лиц в Сирию и Афганистан для вступления в террористические группировки.
Кроме того, установлено, что задержанные осуществляли пропаганду терроризма. При обысках у них была изъята запрещенная литература. Двое задержанных подозреваются в причастности к организации террористических актов.
14:07 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 10 по 12 июня будет бесплатной
14:01 В России Цены на авиабилеты в Москве на время ЧМ-2018 выросли в десять раз
13:12 Общество «Архнадзор» настаивает на пересмотре проекта комплекса на Софийской набережной
12:18 Происшествия ФСБ задержала в Красноярском крае 11 вербовщиков террористов
11:48 Власть Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе - Путин
08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки
14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018
08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве
08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха
07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал