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Происшествия     04.06.2018 12:18

ФСБ задержала в Красноярском крае 11 вербовщиков террористов

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Теги:  ФСБ  террористы  задержание  вербовка 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали 11 членов религиозной организации, которые осуществляли вербовку в террористические организации Сирии и Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Установлено, что двое задержанных прибывшие на территорию России из Киргизии, наладили канал переправки радикально настроенных лиц в Сирию и Афганистан для вступления в террористические группировки.

Кроме того, установлено, что задержанные осуществляли пропаганду терроризма. При обысках у них была изъята запрещенная литература. Двое задержанных подозреваются в причастности к организации террористических актов.


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Теги: 
ФСБ  террористы  задержание  вербовка 

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