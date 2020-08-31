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Происшествия     31.08.2020 11:06

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для террористов

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Теги:  ФСБ  террористы  финансирование терроризма  задержание 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали шесть человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Финансисты террористов были задержаны в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным следствия, задержанные были связаны с другой группировкой, члены которой уже осуждены за финансирование терроризма.
Задержанные действовали с 2016-го по июнь 2017 года и собрали за это время не менее полумиллиона рублей.

У задержанных изъяты средства связи и платежные инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

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Теги: 
ФСБ  террористы  финансирование терроризма  задержание 

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