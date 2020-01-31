31 января. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону и провести дополнительное расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.



По мнению Генпрокуратуры, в действиях сестер усматриваются признаки необходимой обороны.



Тело отца сестер Хачатурян было обнаружено в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры Хачатурян признались в совершении убийства и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Они были арестованы и помещены в СИЗО, однако позже меру пресечения им изменили на «запрет совершения определенных действий».



Расследование дела было завершено в декабре 2019 года. По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.



Сестрам было предъявлено обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору». При этом было установлено, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение.