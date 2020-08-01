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Происшествия     01.08.2020 13:43

Генпрокуратура просит изъять имущество генерал-лейтенанта Кизлыка

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Теги:  Генпрокуратура  таможня  Кизлык  арест  иск  имущество 

1 августа, Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей на основании того, что «результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют».

В перечне имущества Кизлыков указаны: «денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 89 млн рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение».

24 декабря 2019 года начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

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Теги: 
Генпрокуратура  таможня  Кизлык  арест  иск  имущество 

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