Глава СК России взял на контроль проверку в Москве по управляющей компании в одном из жилых комплексов

10 октября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по материалам вышедшего в эфире федеральных каналов вышел сюжета о том, что в Москве в одном из жилых комплексов почти два года не решается проблема с неработающими лифтами. Местные жители рассказали, что управляющая компания бездействует. Также отмечается, что у организации отсутствует лицензия.



По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка.