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Происшествия     10.10.2024 11:17

Глава СК России взял на контроль проверку в Москве по управляющей компании в одном из жилых комплексов

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Теги:  Москва  жилье  управление  качество  бездействие  СК  Бастрыкин  проверка 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по материалам вышедшего в эфире федеральных каналов вышел сюжета о том, что в Москве в одном из жилых комплексов почти два года не решается проблема с неработающими лифтами. Местные жители рассказали, что управляющая компания бездействует. Также отмечается, что у организации отсутствует лицензия.

По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка.

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Теги: 
Москва  жилье  управление  качество  бездействие  СК  Бастрыкин  проверка 

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