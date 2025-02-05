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Происшествия     17.02.2025 08:49

Глава СК запросил доклад о ситуации с нарушением прав 49 многодетных семей в Подмосковье

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Теги:  СК  уголовное дело  Подмосковье  Московская область  Бастрыкин  многодетные 

17 февраля — Mossovetinfo.ru — В Главном следственном управлении по Московской области вновь возбуждено уголовное дело о нарушении прав 49 многодетных семей в г. Электрогорске Московской области, сообщает СК РФ. Доложить по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в Подмосковье поручил глава СК России.

«В 2018 году гражданам выданы неблагоустроенные земельные участки без электро- и газоснабжения, системы водоотведения и подъездной дороги. Несмотря на вступившее в 2022 году в законную силу решение суда, до настоящего времени оно не исполнено. Срок подключения к коммуникациям установлен до 2026 года, а вместо дороги с твердым покрытием произведена отсыпка подъездных путей щебнем», - отмечается в сообщении.

Ранее А.И. Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации. В ГСУ СК России по Московской области возбуждалось уголовное дело, постановление о котором отменил Павлово-Посадский городской прокурор.

«Обжалование следственными органами СК России указанных решений вплоть до заместителя областного прокурора Рокитянского Сергея Георгиевича результатов не принесло», - отмечается в сообщении СК.

По поступившему обращению в Главном следственном управлении по Московской области вновь возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

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Теги: 
СК  уголовное дело  Подмосковье  Московская область  Бастрыкин  многодетные 

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