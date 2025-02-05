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Происшествия
17.02.2025, 08:49
Глава СК запросил доклад о ситуации с нарушением прав 49 многодетных семей в Подмосковье
17 февраля — Mossovetinfo.ru — В Главном следственном управлении по Московской области вновь возбуждено уголовное д...
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Происшествия
14.02.2025, 11:13
Женщина упала в шахту лифта на востоке Москвы
14 февраля— Mossovetinfo.ru — Лифт с женщиной упал с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на восток...
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Происшествия
05.02.2025, 20:01
Пожар в подмосковных Люберцах уничтожил более 30 машин
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в селе Верхнее Мячково в подмоско...