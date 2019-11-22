22 ноября. Mossovetinfo.ru – Главу городского округа Чехов (Московская область) Марину Кононову задержали по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила журналистам представитель подмосковного управления СК РФ Ольга Врадий.



По версии следствия, Кононова, используя свое служебное положение, незаконно вывела из муниципальной собственности здание, кадастровая стоимость которого превышает 7,3 миллиона рублей. Таким образом, городской администрации был причинен ущерб в особо крупном размере.



На допросе Кононова признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечение. Следствие проверяет Кононову на причастность к аналогичным преступлениям.