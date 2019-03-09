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Происшествия     09.03.2019 08:56

Грузовик столкнулся с легковушкой на Ленинградском шоссе, два человека погибли

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Теги:  ДТП  авария 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Грузовой автомобиль КамАЗ на Ленинградском шоссе столкнулся с легковой машиной и перевернулся, погибли 2 человека, один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

ДТП произошло утром 9 марта в районе дома 202 по Ленинградскому шоссе.


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Теги: 
ДТП  авария 

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