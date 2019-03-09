9 марта. Mossovetinfo.ru – Грузовой автомобиль КамАЗ на Ленинградском шоссе столкнулся с легковой машиной и перевернулся, погибли 2 человека, один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.



ДТП произошло утром 9 марта в районе дома 202 по Ленинградскому шоссе.