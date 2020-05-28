28 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы признал журналиста Илю Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах и приговорил его к 15 суткам ареста, сообщает пресс-служба суда.
Азар был арестован 26 мая во время попытки провести пикет возле здания МВД. Пикет Азар намеревался провести в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, арестованного по подозрению в вымогательстве.
Помимо протокола за нарушение законодательства о митингах, на Азара также был составлен протокол и выписан штраф за «нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».
Воронцов был задержан 7 мая по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции, угрожая разместить в открытом доступе личные фото последнего компрометирующего характера. В квартире Вороцова прошел обыск. 8 мая Воронцов был арестован судом до 6 июля.
Позднее 23 мая в отношении Воронцова было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».
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