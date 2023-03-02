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Происшествия     02.03.2023 07:52

Интервалы движения поездов увеличены на севере Калужско-Рижской линии метро

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Теги:  Калужско-Рижская линия  метро  ЧП 

2 марта. - Mossovetinfo.ru - На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» в обоих направлениях нет движения поездов. Станция «Медведково» временно закрыта для входа пассажиров, также сообщает Дептранс.

Обновлено (Дептранс информирует 7:55 мск.): Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график, станция «Медведково» открыта для входа пассажиров.

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Карта места

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Теги: 
Калужско-Рижская линия  метро  ЧП 

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