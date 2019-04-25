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Происшествия     25.04.2019 13:22

Из здания Арбитражного суда в Москве эвакуировали около 5 тысяч человек

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Теги:  Арбитражный суд  эвакуация  угроза взрыва 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 5 тысяч человек эвакуировано из здания Арбитражного суда Москвы в связи с угрозой взрыва, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Было эвакуировано около 4 тысяч посетителей суда и тысяча человек сотрудников и обслуживающего персонала.

В настоящее время здание Арбитражного суда оцеплено, кинологи проводят проверку


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Карта места

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Теги: 
Арбитражный суд  эвакуация  угроза взрыва 

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