25 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 5 тысяч человек эвакуировано из здания Арбитражного суда Москвы в связи с угрозой взрыва, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Было эвакуировано около 4 тысяч посетителей суда и тысяча человек сотрудников и обслуживающего персонала.



В настоящее время здание Арбитражного суда оцеплено, кинологи проводят проверку