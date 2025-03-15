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Происшествия
20.03.2025, 09:23
Израиль заявил о начале наземной операции в секторе Газа — ЦАХАЛ
20 марта — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) усиливает контроль над центральной частью коридора Нецар...
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Происшествия
17.03.2025, 16:35
Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Москве
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Происшествия
15.03.2025, 22:28
Количество пострадавших в аварии в центре Москвы возросло до шести - Депздрав
15 марта — Mossovetinfo.ru — В результате аварии на ул. Кожевническая в центре Москве, где, по предварительным данным,...