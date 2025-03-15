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Происшествия     20.03.2025 09:23

Израиль заявил о начале наземной операции в секторе Газа — ЦАХАЛ

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Теги:  Израиль  Газа  наземная операция  ХАМАС  ЦАХАЛ  заложники 

20 марта — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) усиливает контроль над центральной частью коридора Нецарим, разделяющей сектор Газа.

«За последние 24 часа силы ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные операции в центре сектора Газа и на юге с целью расширения зоны безопасности и создания частичного буфера между севером и югом сектора», – сообщается в официальном заявлении ЦАХАЛ.

18 марта израильская армия нанесла массированные удары по всему сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.

По данным Минздрава сектора Газа, в результате нового витка эскалации в анклаве 18 марта погибли 436 человек, еще 678 пострадали.

По его данным телеканала Al Jazeera, в результате авианалетов и артобстрелов городов Бейт-Лахия, Хан-Юнис и Рафах в южной части сектора погиб 71 человек. Десятки палестинцев получили ранения, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

В то же время йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили, что нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, запущенной с йеменской территории.

В феврале Министр обороны Израиля предупреждал о возобновлении войны, если ХАМАС не освободит заложников.

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Теги: 
Израиль  Газа  наземная операция  ХАМАС  ЦАХАЛ  заложники 

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