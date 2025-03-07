К 9 годам тюрьмы по делу о растрата суд приговорил третьего президента Грузии Саакашвили

12 Марта — Mossovetinfo.ru — Тбилисский городской суд сегодня приговорил третьего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам тюрьмы. Дело о растрате около 9 млн лари из госсредств продолжалось против Саакашвили около десяти лет. Статья 182 УК Грузии предусматривала лишение свободы от 7 до 11 лет. Об этом сообщают Новости Грузии - @NGnewsgeorgia



Речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.



Сообщается, что Михаил Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.



Это третий приговор, вынесенный Саакашвили при "Грузинской мечте". В настоящее время он отбывает срок в шесть лет лишения свободы. В производстве остаются еще два дела: о незаконном пересечении границы и о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.



Саакашвили не признает себя виновным, на оглашении приговора не присутствовал.