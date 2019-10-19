19 октября. Mossovetinfo.ru – В результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, 12 человек пострадали, 15 человек пропали без вести, сообщается на официальном сайте МЧС.



Прорыв произошел около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Разрушилась дамба на технологическом водоеме золотодобытчиков. В результате разрушения дамбы, вода затопила два общежития временного типа.



На месте проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 270 человек и 50 единиц техники. Сообщается, что пострадавшие эвакуированы в больницы. Часть из них в тяжелом состоянии.