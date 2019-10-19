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Происшествия     19.10.2019 11:26

Как минимум 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае - МЧС

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Теги:  МЧС  Красноярский край  прорыв дамбы  гибель 

19 октября. Mossovetinfo.ru – В результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, 12 человек пострадали, 15 человек пропали без вести, сообщается на официальном сайте МЧС.

Прорыв произошел около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Разрушилась дамба на технологическом водоеме золотодобытчиков. В результате разрушения дамбы, вода затопила два общежития временного типа.

На месте проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 270 человек и 50 единиц техники. Сообщается, что пострадавшие эвакуированы в больницы. Часть из них в тяжелом состоянии.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  Красноярский край  прорыв дамбы  гибель 

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