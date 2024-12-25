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Происшествия
25.12.2024, 11:19
Канал незаконной миграции и 70 борделей выявила полиция в Москве
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Полиция ликвидировала деятельность 70 борделей в Москве, а также выявила 20 квартир, в к...
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Происшествия
25.12.2024, 11:07
Катастрофа самолета Баку-Грозный произошла в аэропорту города Актау, Казахстана
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный на борту которого находилось 67 челове...
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Происшествия
25.12.2024, 10:09
Хлопок газовоздушной смеси мог стать причиной пожара в ТЦ во Владикавказе - СКР
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел в ТЦ «Алания Молл» в...