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Происшествия     25.12.2024 11:19

Канал незаконной миграции и 70 борделей выявила полиция в Москве

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Теги:  Москва  бордель  полиция  миграция  притон 

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Полиция ликвидировала деятельность 70 борделей в Москве, а также выявила 20 квартир, в которых проживали нелегальные мигранты, задержаны девять человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Составлено 135 протоколов об административном правонарушении, в частности, за занятие проституцией и нарушение режима пребывания в Российской Федерации, - сказала Волк.

Возбуждено 10 уголовных дел по статье 241 УК РФ (Организация занятия проституцией), которые соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками московского главка задержали 9 подозреваемых в организации незаконной миграции и притонов для занятия проституцией, Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели 90 обысков в жилых помещениях, расположенных в Юго-Восточном, Южном и Восточном округах Москвы. По адресам проживания были обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации, черновая бухгалтерия.

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Теги: 
Москва  бордель  полиция  миграция  притон 

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