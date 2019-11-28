28 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с выявлением случая заболевания домашнего животного бешенство, в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа вводится карантин до 27 января, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках карантина на территории поселения запрещено проведение выставок собак и кошек, также запрещены торговля животными и вывоз животных за пределы района.
Контроль за обеспечением карантина возложен на Комитет ветеринарии Москвы.
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