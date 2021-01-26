 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Происшествия     26.01.2021 14:33

Хинштейн отозвал запросы по поводу полицейского, ударившего женщину на акции в Санкт-Петербурге

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Хинштейн  полиция  акции протеста  Генпрокуратура  СК РФ  запросы 

26 января. Mossovetinfo.ru – Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отозвал свои запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, по поводу полицейского, ударившего женщину во время протестной акции в Санкт-Петербурге в субботу, 23 января, об этом Хинштейн сообщил в своем аккаунте в Twitter.

В своих запросах Хинштейн требовал привлечь полицейского к уголовной ответственности.

Отзыв запросов Хинштейн объяснил тем, что обсудил ситуации с руководством МВД и прокуратуры, в ходе обсуждения он выяснил, что перед инцидентом сотрудник полиции подвергся нападению, поэтому воспринял бежавшую ему наперерез женщину как угрозу. По словам Хинштейна, это меняет дело и объясняет жесткую реакцию полицейского.

Ранее сообщалось, что женщина, которую ударил полицейский, была госпитализирована в реанимационное отделение НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По факту случившегося ГУ МВД РФ начало служебную проверку.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Хинштейн  полиция  акции протеста  Генпрокуратура  СК РФ  запросы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:51 В России Кремль перенаправил в ФСО вопросы о бесполетной зоне и охране дворца в Геленджике

14:33 Происшествия Хинштейн отозвал запросы по поводу полицейского, ударившего женщину на акции в Санкт-Петербурге

14:10 Власть Песков прокомментировал несанкционированные акции 23 января

13:20 Происшествия 82-летнюю пенсионерку зажало дверьми трамвая в Москве

12:51 Общество ЦИК РФ не будет проводить опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Актуальные материалы

13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru