22 января. Mossovetinfo.ru – В Москве проверяют храм Христа Спасителя после анонимного сообщения о заложенном в храме взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что проверяют как сам храм, так и прилегающую территорию. Информации об эвакуации не поступало.



Также в Москве проверяют десять районных судов и 33 станции метро, в отношении которых также поступили сообщения о заложенных бомбах.



Волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах началась в Москве в ноябре 2019 года. Практически ежедневно поступают электронные письма о бомбах, заложенных в зданиях судов, в школах и детских садах, в торговых центрах и на станциях метро. Были эвакуированы тысячи человек. Все сообщения оказались ложными.