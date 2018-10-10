10 октября. Mossovetinforu – Футболисты Алекаандр Кокорин и Павел Мамаев задержаны после допроса в столичном главке МВД. Они являются подозреваемыми в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Кокорин и Мамаев в компании приятелей утром 8 октября на стоянке в районе 2-й Брестской улицы избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга.
Через час в кафе на Большой Никитской улице компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Позже одно из дел было переквалифицировано в статью «Хулиганство».
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