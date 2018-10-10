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Происшествия     10.10.2018 20:56

Кокорин и Мамаев задержаны, они проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве

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Теги:  Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин. Мамаев  полиция 

10 октября. Mossovetinforu – Футболисты Алекаандр Кокорин и Павел Мамаев задержаны после допроса в столичном главке МВД. Они являются подозреваемыми в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кокорин и Мамаев в компании приятелей утром 8 октября на стоянке в районе 2-й Брестской улицы избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга.

Через час в кафе на Большой Никитской улице компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Позже одно из дел было переквалифицировано в статью «Хулиганство».


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Теги: 
Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин. Мамаев  полиция 

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