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Происшествия
15.03.2025, 22:28
Количество пострадавших в аварии в центре Москвы возросло до шести - Депздрав
15 марта — Mossovetinfo.ru — В результате аварии на ул. Кожевническая в центре Москве, где, по предварительным данным,...
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Происшествия
15.03.2025, 22:14
В центре Москвы водитель BMW сбил четырех пешеходов на остановке
15 марта — Mossovetinfo.ru — Установление обстоятельств ДТП на ул. Кожевническая в центре Москвы, где водитель BMW сби...
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Происшествия
15.03.2025, 07:40
В ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвачено 126 БПЛА — Минобороны РФ
15 марта — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщало в Telegram-канале, что в ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвач...