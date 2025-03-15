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Происшествия     15.03.2025 22:28

Количество пострадавших в аварии в центре Москвы возросло до шести - Депздрав

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Теги:  Депздрав  ДТП  пострадавшие  остановка  пешеходы  водитель  опьянение  уголовное дело  Кожевническая  ЦАО  Москва  СКР  прокуратура 

15 марта — Mossovetinfo.ru — В результате аварии на ул. Кожевническая в центре Москве, где, по предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, остановку, — пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«На место ДТП на ул. Кожевническая незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи территориального Центра медицины катастроф. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы в столичные стационары. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», – сообщает Депздрав.

Ранее прокуратура города сообщала о четырех пострадавших. Также сообщалось, что возбуждено уголовное дело. «Предварительно, мужчина 1987 г.р., управлявший автомобилем, имеет признаки опьянения», - сообщает прокуратура Москвы.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы


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Теги: 
Депздрав  ДТП  пострадавшие  остановка  пешеходы  водитель  опьянение  уголовное дело  Кожевническая  ЦАО  Москва  СКР  прокуратура 

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