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Происшествия     22.04.2021 22:30

Коптевский суд вынес обвинительный приговор руководителю банды «Кузинские»

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Теги:  Москва  суд  Коптево  банда  90-е  приговор 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – 22 апреля 2021 года, Коптевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 56- летнего Андрея Кузнецова, который в 1993 году на одном из московских вокзалов, создал под своим руководством банду, именуемую как «Кузинские». Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Судом установлено, что в период с 1993 по 1999 года участниками банды «на территории г. Москвы и г.Читы были совершены убийства 8 человек. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде», - сообщает прокуратура.

Суд приговорил Кузнецова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Теги: 
Москва  суд  Коптево  банда  90-е  приговор 

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