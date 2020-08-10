Крупный пожар произошел на АЗС в Волгограде, есть пострадавшие

10 августа. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел на автозаправочной станции в Волгораде, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.



Сообщается, что загорелась цистерна с газом, пожару присвоен повышенный ранг (второй номер). К месту пожара были направлены пожарные подразделения, их количество наращивается. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.



Обновлено в 13 30: Пожар ликвидирован. Есть пострадавшие. Информация уточняется. К ликвидации пожара привлекалось 70 человека и 21 единиц техники.