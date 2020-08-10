 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     10.08.2020 12:55

Крупный пожар произошел на АЗС в Волгограде, есть пострадавшие

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  происшествия  пожар  АЗС  МЧС 

10 августа. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел на автозаправочной станции в Волгораде, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что загорелась цистерна с газом, пожару присвоен повышенный ранг (второй номер). К месту пожара были направлены пожарные подразделения, их количество наращивается. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Обновлено в 13 30: Пожар ликвидирован. Есть пострадавшие. Информация уточняется. К ликвидации пожара привлекалось 70 человека и 21 единиц техники.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
происшествия  пожар  АЗС  МЧС 

Возврат к списку

Лента новостей

13:48 Происшествия Трем полицейским, подбросившим мужчине наркотики в Москве, предъявлено обвинение

12:55 Происшествия Крупный пожар произошел на АЗС в Волгограде, есть пострадавшие

12:38 Общество Россияне назвали желаемый размер пенсии

12:15 Власть Путин рекомендовал обеспечить бесплатную вакцинацию россиян от гриппа без очередей

11:25 Власть Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президент Белоруссии

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru