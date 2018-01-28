Другие материалы
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Происшествия
28.01.2018, 15:27
На Навального будет составлен протокол об административном правонарушении - МВД
28 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве сообщила, что Алексей Навальный, который является одним из организатором несогласованной акции в центре Москвы 28 января и б...
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Происшествия
28.01.2018, 14:50
Ликвидирован пожар в квартире многоэтажки Красногорска – есть пострадавшие
28 января. Mossovetinfo.ru - В воскресенье в 13:55 было ликвидировано открытое горение в многоэтажного дома по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6, квартир...
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Происшествия
28.01.2018, 14:43
Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы
28 января. Mossovetinfo.ru – Оппозиционера Алексея Навального задержали на Тверской улице. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет», ссылаясь на видеотрансляцию несогласованной акции на Youtub...