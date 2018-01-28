28 января. Mossovetinfo.ru - В воскресенье в 13:55 было ликвидировано открытое горение в многоэтажного дома по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Южный, дом 6, квартира 223, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.



«Есть пострадавшие», - отмечается в сообщении МЧС.



В соцсетях выложено видео этого пожара и прыгающие из горящей квартиры с шестого этажа люди.



По информации МЧС, для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц техники и 44 человека.